Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркестан и вместе с Касым-Жомартом Токаевым посетил новую городскую мечеть, построенную в подарок жителям Туркестана и всему народу Казахстана.

Во время визита в центральном молитвенном зале при участии лидеров двух стран были прочитаны аяты Корана.

Мечеть сочетает традиционный исламский стиль и современные технологии. Здание украшено национальными орнаментами и мусульманской каллиграфией, а высота минаретов достигает 61 метра. Вокруг благоустроили территорию с фонтанами, зелёными зонами и местами для отдыха.

В Акорде заявили, что мечеть стала символом духовной близости и братских отношений Казахстана и Узбекистана.