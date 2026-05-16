Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в Пекине стала первым визитом американского лидера в Китай с 2017 года. Она фактически открыла новый этап в отношениях двух крупнейших экономик мира, логически продолжив диалог, начатый ещё на полях саммита АТЭС в Пусане в октябре 2025 года. Именно в Южной Корее лидеры договорились приостановить изнурительную торговую войну, в ходе которой США ввели трёхзначные пошлины на китайские товары, а Пекин в ответ обозначил готовность ограничить мировые поставки редкоземельных элементов. Нынешняя майская встреча в Пекине стала чем-то значительно большим, нежели очередной саммит «для галочки». Это осознанная попытка двух сверхдержав договориться, как жить бок о бок, пока мир штормит. Ни о какой внезапной дружбе речи не шло и главная цель оказалась проще и одновременно важнее — сделать так, чтобы жёсткое соперничество не переросло в открытое столкновение.

При этом Пекин и Вашингтон трезво оценивают реальность и речь не идёт о полном устранении противоречий. США по-прежнему рассматривают Китай как главного стратегического конкурента, а китайская сторона продолжает воспринимать американские тарифы и технологические ограничения как попытку сдерживания своего экономического и технологического роста. Тем не менее обе стороны прекрасно понимают, что новая масштабная эскалация торговой войны способна нанести серьёзный ущерб не только им самим, но и всей мировой экономике, которая и без того сталкивается с высокой геополитической турбулентностью. Именно в этом контексте Си Цзиньпин выстроил свою дипломатию и своё выступление вокруг идеи, которую можно сформулировать как «стабильность через диалог». Для Пекина это означает, что Китай и США вправе иметь разные взгляды, конкурировать и отстаивать свои позиции, но важно делать это так, чтобы разногласия не перерастали в противостояние, которое навредит обеим сторонам и всему мировому сообществу. В торговых вопросах председатель КНР отметил, что в противостояниях не бывает победителей, а единственно конструктивный путь вперёд — это диалог на равных. Такой подход отражает стремление Китая перевести экономические разногласия из плоскости давления и ответных шагов в формат спокойных, управляемых переговоров.

Особое место в выступлении Си Цзиньпина занял тайваньский вопрос, который Китай продолжает рассматривать как наиболее чувствительный элемент отношений с США и важнейший фактор региональной стабильности. Пекин дал понять, что сохранение мира и предсказуемости в Тайваньском проливе напрямую связано с осторожным и взвешенным подходом к данной теме. Китайская сторона исходит из того, что торговые разногласия, технологическая конкуренция и дипломатические споры могут оставаться предметом переговоров, однако любые шаги, затрагивающие принцип территориальной целостности Китая, способны резко повысить уровень напряженности.

Дональд Трамп, со своей стороны, сделал акцент на личной дипломатии и экономическом прагматизме. Его слова о «великом саммите», «прекрасном будущем» и особой рабочей связи с Си Цзиньпином были адресованы как китайским партнёрам, так и американской общественности. Президент Трамп стремился продемонстрировать способность выстраивать прямой диалог с Пекином, находить точки соприкосновения и создавать новые возможности для американского бизнеса. При этом за конструктивной и доброжелательной риторикой прослеживалась последовательная приверженность национальным интересам США. Трамп мягко, но настойчиво призвал Китай расширить доступ для американских компаний, отметил важную роль деловой делегации и обозначил взаимосвязь между политической стабильностью и углублением торгово-экономического сотрудничества. Для Вашингтона саммит стал возможностью снизить риски эскалации.

Ключевой особенностью встречи стало взаимное признание рисков неконтролируемой эскалации. Пекин, обращаясь к концепции «ловушки Фукидида», подчеркнул важность преодоления исторически сложившегося сценария, при котором взаимодействие между устоявшейся (США) и восходящей (Китай) державой нередко ведёт к напряжённости. Прослеживалась общая, объединяющая мысль, что Китай и США связаны такой глубокой взаимозависимостью, которая делает полный разрыв крайне нежелательным для обеих сторон, но при этом уровень соперничества не позволяет просто вернуться к прежней модели партнёрства.

Глобальная значимость этой встречи обусловлена тем, что отношения Китая и США давно вышли за рамки исключительно двусторонней повестки. От их устойчивости во многом зависят мировая торговля, финансовая стабильность, технологические цепочки, безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и способность международного сообщества совместно реагировать на вызовы. Разумеется, одна встреча не способна мгновенно снять все накопленные вопросы, однако она способна обозначить чёткие ориентиры, в пределах которых конкуренция останется предсказуемой и управляемой. По сути, Пекин и Вашингтон находятся в процессе поиска новой модели взаимодействия.

Встреча в Пекине наглядно показала, что отношения двух крупнейших экономик мира вступают в новую фазу, где приоритетом становится не поиск идеального партнёрства, а выстраивание надёжных механизмов предотвращения прямого противостояния. За конструктивным тоном переговоров и вниманием к деталям прослеживалось трезвое понимание того, что глобальная архитектура безопасности проходит через один из наиболее сложных периодов после окончания холодной войны, и именно от готовности сторон к последовательному диалогу будет зависеть устойчивость мирового порядка в ближайшие годы.

Китай подходил к переговорам с более уверенных позиций по сравнению с 2017 годом. За прошедшее время Пекин существенно укрепил свой технологический суверенитет, расширил географию торговых партнёрств, повысил устойчивость экономики к внешним вызовам и сформировал дополнительные инструменты взаимодействия с Вашингтоном, в том числе в сфере поставок редкоземельных материалов, имеющих стратегическое значение для глобальных производственных цепочек. Одним из центральных вопросов переговоров вновь стали редкоземельные металлы, которые постепенно превращаются в один из главных инструментов глобального технологического и геоэкономического влияния.

По данным Reuters, стороны обсуждают продление действующего соглашения, позволяющее поставки китайских РЗМ в США. Для Вашингтона это критично из-за зависимости оборонки, электроники и AI-инфраструктуры от китайской переработки РЗМ. Сам факт вынесения темы РЗМ на уровень переговоров лидеров двух держав показывает, насколько критически важным этот сектор стал для мировой экономики и системы безопасности.

Соединённые Штаты, со своей стороны, подошли к саммиту с прагматично сформированной повесткой. В центре внимания американской делегации находились конкретные экономические приоритеты. Это и перспективы сотрудничества для Boeing, и развитие сельскохозяйственного экспорта, и расширение доступа к китайскому рынку и совершенствование механизмов взаимных инвестиций.

Еще до начала саммита стало понятно, что Пекин может попытаться сформировать так называемый «пакет покупок», который традиционно используется Китаем как инструмент стабилизации отношений с Вашингтоном и снижения политического давления со стороны США. Речь идёт о возможных крупных закупках американской продукции и запуске новых экономических механизмов сотрудничества, которые позволили бы продемонстрировать готовность сторон к прагматичному взаимодействию, даже в условиях стратегической конкуренции. Уже на полях саммита стало известно, что Китай закупит 200 самолётов у Boeing. Дональд Трамп рассказал для Fox News: «Сегодня он согласился на одну вещь — он собирается заказать 200 самолётов, это очень важное событие для Boeing. 200 крупных проектов. Это очень много рабочих мест, очень много. Boeing хотел 150, а получил 200».

Для Дональда Трампа отношения с Китаем оставались прежде всего областью поиска взаимовыгодных договорённостей, а не идеологического противостояния. Именно поэтому особое значение придавалось составу бизнес-делегации. В неё вошли руководители ведущих американских компаний из сфер технологий, финансов, авиации, агропромышленного комплекса, производства полупроводников, платёжных систем и биотехнологий. Участие таких фигур, как Илон Маск, Тим Кук, Ларри Финк, Стивен Шварцман, Келли Ортберг, Джейн Фрейзер, Дэвид Соломон, а также представителей Qualcomm, Micron, Visa, Mastercard, Boeing и Cargill, придавало визиту не только дипломатическое, но и выраженное экономическое измерение. Американский бизнес был заинтересован в сохранении и расширении доступа к китайскому рынку, в поиске гибких решений в области экспортного регулирования, в заключении новых контрактов, получении технологических разрешений, развитии финансовых сервисов и в минимизации рисков, связанных с возможным разрывом экономических связей.

Для Си Цзиньпина присутствие американского бизнеса на переговорах также имело существенное значение. Пекин рассматривает заинтересованность крупных корпораций США как дополнительный фактор, способствующий сбалансированному диалогу с Вашингтоном. Китайская логика исходит из демонстрации того, что американский бизнес по-прежнему видит в китайском рынке, производственных цепочках и потребительском потенциале важные возможности для роста. В отличие от американской стороны, Китай не акцентировал публичное представление бизнес-делегации. Пекин предпочитал действовать через государственные институты, профильные ведомства, крупные корпорации и отраслевые платформы, что отражает системные особенности китайского подхода к взаимодействию бизнеса и власти. Если в США деловые круги традиционно выступают с самостоятельными инициативами, то в Китае бизнес-повестка органично встроена в общую стратегию государственного развития.

Тем временем иранский кризис стал одной из наиболее сложных тем саммита. И США, и Китай были заинтересованы в поддержании стабильности в районе Ормузского пролива и предотвращении энергетических потрясений, однако их подходы к Тегерану и его ядерной программе существенно различались. Для Пекина Ближний Восток имеет значение как важный источник энергоресурсов и пространство для расширения дипломатического присутствия. Для Вашингтона растущая роль Китая в регионе представляет как вызов, так и потенциальную возможность для совместных усилий по деэскалации.

Для Европы итоги саммита стали сигналом о необходимости готовиться к сложной многовекторной реальности. Для Южного Кавказа и Центральной Азии значение встречи приобрело особую остроту в контексте темы редкоземельных металлов и критически важных минералов. По мере того как США и их партнёры стремятся диверсифицировать источники поставок, растёт интерес к Казахстану, Транскаспийскому региону, Международному транспортному коридору «Восток — Запад», Турции и странам Южного Кавказа как к потенциальным узлам альтернативной логистики и будущей переработки. Редкоземельные металлы окончательно трансформировались из сугубо промышленного сырья в значимый инструмент геоэкономического взаимодействия.

В итоге, саммит не ознаменовал начало новой эры партнёрства между США и Китаем. Он стал попыткой выиграть время, стабилизировать наиболее уязвимые направления и не позволить соперничеству выйти за рамки управляемого формата. Вашингтон и Пекин вели переговоры не о стратегическом союзе, а о временных, но рабочих правилах сосуществования в мире, где конкуренция стала перманентной реальностью, однако полный разрыв оказался бы чрезмерно затратным для всех сторон. Саммит в Пекине вряд ли станет завершением стратегического противостояния между США и Китаем. Слишком глубоки накопившиеся противоречия — от торговли и технологий до вопросов безопасности, логистики и глобального влияния. Скорее, нынешняя встреча представляет собой попытку двух крупнейших держав мира не допустить перехода конкуренции в неконтролируемую фазу, способную дестабилизировать мировую экономику и международную систему в целом.