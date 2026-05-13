Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время общения с журналистами заявил о наличии прогресса в переговорах с Ираном.

«Это очень чувствительные переговоры. Я не могу сказать вам всего, потому что мы пытаемся вести продуктивную дискуссию», — сказал он, отвечая на вопрос о ходе консультаций с Тегераном. «Сегодня утром я провел длительное время в телефонных разговорах с [зятем президента США Дональда Трампа] Джаредом Кушнером и [спецпосланником американского лидера] Стивом Уиткоффом, а также с несколькими нашими друзьями в странах арабского мира. Я думаю, что мы добиваемся прогресса», — цитирует Вэнса ТАСС.

«Фундаментальный вопрос заключается в том, достаточно ли этого прогресса, чтобы удовлетворить основное требование президента. Красная линия проста — ему нужно быть уверенным в том, что мы заручимся гарантиями того, что Иран никогда не получит ядерного оружия», — добавил вице-президент.