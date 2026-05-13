Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 мая принял главу азербайджанской компании SOCAR Ровшана Наджафа, а также руководство компании British Petroleum Ариэля Флореса и Джованни Кристофоли. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.

Во время встречи стороны обсудили расширение сотрудничества в нефтегазовой и энергетической сферах. Было отмечено, что компания SOCAR является партнером Узбекистана в реализации проекта разработки углеводородных месторождений на плато Устюрт. Принято решение об открытии представительства SOCAR в Узбекистане.

Ровшан Наджаф, являющийся также председателем Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, поблагодарил президента Узбекистана за содействие в совместной подготовке к проведению чемпионата мира по футболу среди молодёжи U-20 в Узбекистане и Азербайджане в 2027 году.