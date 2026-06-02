США обсуждают расширение инвестиций в энергетический сектор Азербайджана и участие в инфраструктурных проектах, включая инициативы, связанные с TRIPP («Маршрут Трампа для международного мира и процветания»). Об этом заявил помощник госсекретаря США по экономике, энергетике и бизнесу Калеб Орр.

«Мы планируем осуществлять конкретные инвестиции в энергетический сектор. Цель этого экономического диалога – объединить наши экономические предложения, подготовить план их реализации и добиться реальных результатов. В конечном итоге мир строится на основе общих интересов экономического благополучия», – приводит его заявление АПА.

Кроме того, он напомнил, что в рамках Бакинской энергетической недели состоялись встречи с ведущими энергетическими компаниями США.

По словам Орр, США заинтересованы в более активном участии в трубопроводных и иных энергетических инфраструктурных проектах, реализуемых Азербайджаном.

«Благодаря инициативе президента Дональда Трампа «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» мы рассчитываем внести вклад в дальнейшее укрепление роли Азербайджана как ключевого центра Срединного коридора, обеспечивающего поставки энергии в Европу и другие регионы мира», – заявил он.

Кроме того, он отметил, что Азербайджан сегодня является одним из стратегически значимых производителей энергии в мире, а Вашингтон рассчитывает на дальнейшее расширение сотрудничества с Баку в ближайшие годы.

«США получают серьезную выгоду от этого партнерства и ожидают значительного расширения наших отношений в предстоящие годы», – добавил Орр.