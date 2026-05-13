Азербайджан, Казахстан и Узбекистан обсудили в Ташкенте ход реализации проекта Green Corridor Alliance. Об этом сообщает казахстанское Минэнерго.

Представители энергетических ведомств трех стран в ходе встречи на полях Международного энергетического форума UEW 2026 обсудили текущий статус реализации, направленного на развитие производства и передачи зеленой энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном.

Вице-министр энергетики Бакытжан Ильяс отметил, что подписанное главами государств трех стран на полях конференции COP29 в Баку соглашение создает основу для формирования устойчивого энергокоридора и расширения торговли экологически чистой электроэнергией. Проект предусматривает эффективное использование потенциала возобновляемых источников энергии (ВИЭ), развитие межсистемных энергетических связей, а также создание условий для экспорта зеленой электроэнергии в Европу и другие регионы.

Стороны уделили особое внимание вопросам расширения действующей энергетической инфраструктуры и строительству новых ЛЭП, необходимых для интеграции энергосистем Центральной Азии и Южного Кавказа.