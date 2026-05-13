Министерство иностранных дел Турции сообщило о завершении бюрократической подготовки к запуску прямой торговли между Турцией и Арменией в рамках процесса нормализации отношений, продолжающегося с 2022 года.

Как отметили в турецком внешнеполитическом ведомстве, по состоянию на 11 мая 2026 года завершены все необходимые бюрократические процедуры. При этом техническая и бюрократическая работа по открытию общей границы между двумя странами продолжается.

Согласно новому регулированию, товары, следующие из Турции в Армению через третьи страны или прибывающие тем же маршрутом, теперь могут указывать «Армения/Турция» как конечный пункт назначения или страну происхождения.

В Анкаре подчеркнули, что Турция продолжит содействовать развитию экономических связей и сотрудничества на Южном Кавказе в интересах всех стран и народов региона.