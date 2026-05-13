Управление энергетической информации при Министерстве энергетики США (EIA) сохранило прогноз по добыче нефти в Азербайджане на 2027 год на уровне 540 тыс. баррелей в сутки. Об этом говорится в майском выпуске отчета «Краткосрочный энергетический прогноз».

Согласно документу, оценки остались без изменений по сравнению с апрельским отчетом как в годовом выражении, так и по квартальной динамике.

По оценке EIA, в 2026 году суточная добыча нефти и других жидких углеводородов в стране также составит 540 тысяч баррелей (прогноз не изменился).