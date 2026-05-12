В австрийской столице Вене начался первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение 2026».

На сцену выйдут представители 15 стран, которые поборются за право попасть в финал. В общем, свои конкурсные номера продемонстрируют Молдова, Швеция, Хорватия, Греция, Португалия, Грузия, Финляндия, Черногория, Эстония, Израиль, Бельгия, Литва, Сан-Марино, Польша и Сербия.

Напомним, что Азербайджан на конкурсе представляет певица JIVA. Она исполнит песню под названием «Just Go».

Представитель Азербайджана выступит во втором полуфинале.

Отметим, что второй полуфинал пройдет 14 мая, а финал — 16 мая.

