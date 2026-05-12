Очередные задачи были успешно выполнены на многонациональных учениях EFES — 2026, проводимых в Турции с участием группы военнослужащих азербайджанской армии, собщили в Министерстве обороны.

В соответствии с планом учений азербайджанские, турецкие и венгерские военнослужащие практически отработали различные задачи по парашютной подготовке.

Во время прыжков с парашютом с различных высот в небе над Турцией развевались 53 флага, включая государственные флаги стран-участниц и флаг учений EFES-2026.

Отметим, что азербайджанские военнослужащие совместно с другими участниками успешно выполнили все поставленные задачи.