Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с делегацией во главе с помощником государственного секретаря США по экономическим, энергетическим и бизнес-вопросам Калебом Орром текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, сообщает МИД Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями по вопросам экономики, энергетической безопасности, транспортно-коммуникационных связей, инвестиций и торговли, а также по ряду направлений региональной повестки, представляющих взаимный интерес.

В ходе обсуждений затронута долгосрочная кооперация в энергетической сфере, в том числе вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности. Рассмотрены также перспективы взаимодействия в области возобновляемой энергетики, зеленого перехода, инноваций и высоких технологий.

Байрамов проинформировал американскую сторону о благоприятном инвестиционном климате в республике, инициативах по развитию региональной связанности и международных транспортных коридоров. В этом контексте подчеркнута растущая роль Срединного коридора и его значение для региональной экономической интеграции.

Отдельное внимание было уделено ситуации в регионе и прогрессу, достигнутому после договоренностей, достигнутых в рамках Вашингтонского саммита в августе прошлого года, а также вопросам открытия коммуникационных линий и реализации проекта TRIPP.