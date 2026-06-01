Церемония ввода в эксплуатацию модернизированной железнодорожной линии Баку – Тбилиси – Карс (БТК), одной из ключевых грузовых магистралей региона, состоится 2 июня в грузинском Ахалкалаки. Об этом сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

В мероприятии примут участие официальные представители Азербайджана, Грузии и Турции, а также руководители железнодорожных и портовых администраций.

Как отметили в АЖД, в 2024 году была завершена модернизация 184-километрового участка линии Баку – Тбилиси – Карс, проходящего по территории Грузии, с целью увеличения пропускной способности одного из ключевых сегментов Срединного коридора. Проект, состоящий из пяти этапов, охватил 13 железнодорожных станций, 55 мостов, 8 тяговых подстанций, 320 зданий и инженерных сооружений, включая мосты, путепроводы и переезды. В рамках работ также построены 30,3 км новой железнодорожной линии и станция для смены колесных пар, а также проведена реконструкция 153,1 км существующего полотна.

В результате пропускная способность линии БТК увеличилась с 1 млн до 5 млн тонн в год, а маршрут стал одним из наиболее функциональных сухопутных направлений, соединяющих Китай и Центральную Азию с Европой.

В АЖД напомнили, что 18 мая в Баку при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили подписали протокол 41-го заседания Координационного совета по реализации проекта линии Баку – Тбилиси – Карс. Документ подтвердил завершение и окончательную приемку работ по модернизации участка от Марабды до границы с Турцией (Карцахи), включая реконструкцию, реабилитацию и строительство.