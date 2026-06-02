Грузовое судно было поражено неизвестным снарядом при прохождении через Персидский залив в районе иракского портового города Умм-Каср, сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

«UKMTO получил сообщение об инциденте в 40 морских милях к юго-востоку от (порта) Умм-Каср (Ирак). Грузовое судно следовало через Персидский залив, когда произошел мощный взрыв после попадания неизвестного снаряда в правый борт», – говорится в сообщении UKMTO.

Информация о пострадавших не приводится.

За последние три месяца UKMTO зафиксировал 52 инцидента, связанных с торговыми судами в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе. Из них 28 сообщений касались нападений на суда, еще 22 – подозрительной активности в регионе.