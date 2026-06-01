Посол Армении Гурген Арсенян, находившийся в Ереване в «отпуске», экстренно вернулся в Москву на фоне резких заявлений из РФ и ограничений на импорт армянских товаров. Об этом сообщает издание «168 жам».

Согласно информации, перед Арсеняном была поставлена задача наладить диалог с российскими партнерами.

Ранее сообщалось, что Россия со 2 июня 2026 года временно ограничивает на ввоз из Армении вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов и винограда.

Кроме того, издание «КоммерсантЪ» сообщило, что российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном поставил условие о вынесении темы членства республики в ЕАЭС на общенациональный референдум.