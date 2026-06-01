Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился о прекращении огня в Ливане с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и руководством ливанского движения «Хезболла».

«У меня состоялся очень продуктивный разговор с премьер-министром Биби (Биньямином) Нетаньяху, и (израильские) войска в Бейрут направлены не будут. А все войска, находящиеся на пути (туда), уже развернули», – написал Трамп на своей странице в Truth Social.

Он также сообщил, что через ливанских представителей провел «очень хорошую беседу» с «Хезболлой», которая согласилась на прекращение огня.

«Израильтяне не будут нападать на них, и они не будут нападать на Израиль», – указал американский лидер.