Президент Украины Владимир Зеленский поручил прекратить боевые действия до наступления зимы. Об заявил глава его офиса Кирилл Буданов, передает «РБК-Украина».

«Это на самом деле его стремление — как можно быстрее, желательно до зимы, прекратить боевые действия. И я как руководитель офиса президента определенно буду делать все возможное для достижения цели, поставленной президентом Украины», – сказал Буданов.

По его словам, эта цель носит своевременный, выверенный и реалистичный характер.

Глава офиса украинского президента также сообщил, что в ближайшее время Киев и Москву посетит американская делегация.