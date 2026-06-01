Суд в Армении заочно арестовал Мгера Мирзояна по делу о подготовке покушения на премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) республики.

Ранее следствие установило личность одного из предполагаемых участников подготовки покушения на премьер-министра Армении.

По версии правоохранительных органов, Мирзоян, проживающий с 2024 года за пределами страны, действовал в составе группы как минимум из четырех человек. Следствие полагает, что они приобрели необходимые средства и вели подготовку к убийству главы армянского правительства в связи с его государственной и политической деятельностью.

Как отмечается, участники группы, находясь в масках и экипировке, записали и распространили видеообращение с угрозами в адрес Пашиняна. Кроме того, им вменяется воспрепятствование проведению предвыборной агитации.