Московский суд назначил штраф в размере 150 тыс. рублей (около 3,5 тыс. манатов) заместителю председателя Духовного управления мусульман РФ Дамиру Мухетдинову по административной статье, сообщают российские СМИ.

Поводом стала картина на стене его рабочего кабинета, изображающая битву на Калке – сражение периода татаро-монгольского ига на Руси.

Как указали в суде, эксперты Московского государственного лингвистического университета пришли к выводу, что эти изображения могут способствовать формированию негативного отношения к группам лиц, выделенным по национальному или религиозному признаку.

Как ранее заявлял Мухетдинов, он не намеревался кого-либо оскорбить и рассматривал эти произведения как часть «истории народов России с ее горестями и победами».