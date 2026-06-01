Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с визитом в Тбилиси, встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Как сообщает минобороны Азербайджана, во встрече также принял участие вице премьер, министр обороны Грузии Ираклий Чиковани. Стороны обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества, а также вопросы региональной и международной повестки.

Стороны также подчеркнули важность сохранения мира и стабильности в регионе и отметили высокий уровень стратегического партнёрства и сотрудничества между Грузией и Азербайджаном в сфере обороны.