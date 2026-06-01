Председатель парламента Ливана Набих Берри 31 мая передал администрации США, что ливанская организация «Хезболла» готова к полному и немедленному прекращению огня с Израилем и к обеспечению выполнения соответствующих договоренностей. Об этом сообщил американскому порталу Axios советник Берри Али Хамдан.

«Я позвонил послу США в Бейруте Майклу Иссе в воскресенье и заявил ему от лица председателя Берри о том, что в «Хезболле» будут готовы в полной мере взять на себя обязательства по обеспечению всеобъемлющего прекращения огня, и мы готовы его гарантировать», – отметил Хамдан.

Он также добавил, что администрация Вашингтона в выходные предлагала вариант «частичного прекращения огня», который предусматривал бы прекращение ударов со стороны ливанской организации по северу Израиля в обмен на обязательство Тель-Авива не наносить удары по Бейруту.

По словам источника портала, представители США в ответ заявили Берри, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вряд ли согласится на полное прекращение огня. Собеседник Axios из числа израильских должностных лиц также сообщил, что в «Хезболле» выражали готовность к прекращению боевых действий, «не требуя немедленного вывода» израильских сил.