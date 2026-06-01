Азербайджан в рамках Бакинской энергетической недели и первого Азербайджано-американского экономического диалога подписал с компаниями из США, Турции, Сербии, Франции и Сан-Марино пакет соглашений общей стоимостью $7,5 млрд.
Документы охватывают энергетику, инвестиции, цифровые технологии и критические минералы. Среди партнеров — Shell, Chevron, Oracle, JP Morgan, Apollo Global Management и Comstock Resources.
В Баку заявили, что соглашения выводят экономическое сотрудничество Азербайджана и США на новый уровень в сферах энергетики, инвестиций, инновацией и управления стратегическими ресурсами.