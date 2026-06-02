Казахстан выразил готовность оказать техническое содействие в вопросе иранской ядерной программы, а также принять высокообогащенный уран, сообщил официальный представитель МИД страны Ерлан Жетыбаев.

«Ряд стран, включая Казахстан, выразили готовность в духе доброй воли оказывать техническое содействие при условии достижения соответствующих международных договоренностей между всеми вовлеченными сторонами и перевода вопроса в практическую плоскость», – сказал Жетыбаев журналистам, комментируя возможное размещение иранского урана.

Он отметил, что Казахстан следит за развитием многосторонних договоренностей по иранской ядерной программе.

По словам представителя МИД, глава МАГАТЭ ранее указывал на функционирующий в Казахстане банк низкообогащенного урана, принадлежащий агентству и играющий важную роль в системе ядерного нераспространения, обеспечивая гарантированные поставки топлива для мирных ядерных программ.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью Financial Times заявил, что Казахстан выразил готовность принять запасы урана Ирана в случае соглашения между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, этот вопрос он обсуждал с президентом Касым-Жомартом Токаевым во время визита в Астану.