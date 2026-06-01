Армения планирует до конца года нарастить экспорт сельхозпродукции в ЕС в 4–5 раз, заявил министр экономики Геворг Папоян журналистам.

По его словам, экспортируемая из Армении плодоовощная продукция сертифицирована по стандарту Global G.A.P., который считается одним из наиболее признанных мировых стандартов в сельском хозяйстве.

«Если раньше говорилось, что мы входим в ЕАЭС, потому что наши овощи и фрукты покупают только в РФ. Такого уже давно нет. И наша продукция соответствует самым высоким стандартам», – пояснил министр.

Папоян отметил, что при поставках в страны ЕС главным препятствием остаются не качество продукции, а высокие транспортные расходы и таможенные пошлины. В этой связи правительству была представлена программа субсидирования логистических затрат, направленная на то, чтобы производители могли предложить конкурентные цены европейским потребителям.

Он также заявил, что вопросы, связанные с ограничениями экспорта сельхозпродукции в направлении России, будут поэтапно урегулированы после выборов. При этом Папоян подчеркнул, что Армения «никогда не имела с Россией таких хороших отношений как сейчас» и достигла значительных объемов взаимной торговли.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор со 2 июня 2026 года ввел ограничения на ввоз из Армении вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов и винограда.