Власти Армении на фоне приближающихся парламентских выборов усилили проверки прибывающих из России, сообщают ереванские паблики.

Согласно информации, с сегодняшнего дня граждане Армении, возвращающиеся из России, проходят усиленные проверки в рамках обязательных 25-дневных учебных сборов.

Сообщается, что ряду граждан уже вручены уведомления с требованием явиться в военный комиссариат.

Ранее Reuters сообщило, что Россия может перебросить десятки тысяч избирателей из числа армян, проживающих в РФ, чтобы повлиять на выборы в Армении.