Российская сторона не рассматривает поздравление премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения как признак возможного смягчения позиции Москвы по вопросу внешнеполитического курса Еревана. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник во властных структурах РФ.

По словам собеседника издания, телефонный звонок из Кремля в Ереван не свидетельствует о пересмотре российской позиции относительно выбора Арменией дальнейшего внешнеполитического вектора.

Источник подчеркнул, что Москва по-прежнему считает принципиальным вопрос о возможном изменении внешнеполитического курса страны и не отказывается от своего требования вынести тему членства Армении в ЕАЭС на общенациональный референдум.