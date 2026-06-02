Азербайджан и Татарстан обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества, развитие совместных промышленных проектов, взаимодействие в энергетике и подготовку заседания межправительственной комиссии, сообщает пресс-служба Минэкономики Азербайджана.

Глава ведомства Микаил Джаббаров в рамках Бакинской энергетической недели встретился с вице-премьером, министром промышленности и торговли Татарстана Олегом Коробченко.

Отмечено укрепление торгово-экономического сотрудничества и развитие взаимодействия между деловыми кругами двух сторон.