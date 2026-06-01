Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе состоявшейся сегодня встречи с помощником госсекретаря США Калебом Орром показал ему памятный подарок, ранее переданный президентом США Дональдом Трампом.

Речь идёт о меморандуме о продлении действия исключения из поправки 907 к «Акту в поддержку свободы». На этом памятном экземпляре документа, подписанном президентом США, содержится личное обращение Дональда Трампа к главе Азербайджанского государства, написанное им от руки.

Ранее Алиев поблагодарил Трампа за направленный ему документ о продлении указанного исключения, сопровожденный личной записью президента США.