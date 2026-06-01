Азербайджан и США обсудили вопросы развития Срединного и Зангезурского коридоров, а также возможное участие американских компаний в их реализации. Об этом сообщил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в соцсети X по итогам переговоров с помощником американского госсекретаря Калебом Орром.

Также стороны обсудили перспективы взаимодействия в сферах цифровизации и транспорта, а также расширение договорно-правовой базы в области искусственного интеллекта и кибербезопасности. Отдельное внимание было уделено возможному сотрудничеству с государственными структурами и компаниями США в рамках реализации проекта по строительству дата-центра в Азербайджане.