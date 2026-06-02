Президент США Дональд Трамп во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине обратился к нему с просьбой о содействии в завершении войны на Украине, пишет South China Morning Post (SCMP).

Согласно данным издания, американский лидер признал, что переговорный процесс оказался в тупике, и попросил председателя КНР обсудить ситуацию с президентом России Владимиром Путиным и убедить его вернуться к переговорам с главой Украины Владимиром Зеленским.

«Этот призыв отражал явную потребность Вашингтона привлечь Пекин к своим усилиям по прекращению войны», – говорится в материале.

Ранее Financial Times сообщала, что во время встречи с Трампом в Пекине Си Цзиньпин вышел из себя и повысил голос во время обсуждения вопроса ремилитаризации Японии.