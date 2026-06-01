Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир прокомментировал сообщение американского президента Дональда Трампа о достижении договоренности между Израилем и ливанским движением «Хезболла» о прекращении огня. Об этом сообщают израильские СМИ.

«Уважаемый премьер-министр, вы говорили, что сильный премьер-министр говорит президенту США «да», когда можно, и «нет», когда нужно. Сейчас время сказать нашему другу, президенту Трампу, «нет». Пришло время сделать то, что необходимо и требуется, чтобы нанести удар по «Хезболле», развязать руки нашим бойцам и вернуть безопасность жителям севера», – написал Бен-Гвир в соцсети X.

Ранее Трамп сообщил, что договорился о прекращении огня в Ливане с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и руководством «Хезболлы».