Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил о намерении посетить саммит НАТО, который пройдет в Анкаре в июле. Об этом сообщает Middle East Eye (MEE) со ссылкой на многочисленные источники.

По данным издания, возможное участие Трампа способно превратить встречу в Анкаре в один из наиболее значимых саммитов НАТО за последние десятилетия на фоне дискуссий в Вашингтоне о возможном сокращении американского военного присутствия в Европе.

Как пишет MEE, о намерении приехать на саммит американский лидер сообщил Эрдогану во время телефонного разговора, состоявшегося 20 мая.

Кроме того, президент Турции рассчитывает встретиться с Трампом в Лос-Анджелесе во время матча между сборными США и Турции в рамках чемпионата мира по футболу, который запланирован на 25 июня.

Ранее Трамп заявлял, что всерьез рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО и выражал недовольство деятельностью альянса.

Между тем министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в минувшие выходные сообщил, что за последний месяц Эрдоган несколько раз беседовал с Трампом, и ни в одном из этих разговоров американский лидер не давал повода полагать, что может пропустить саммит.