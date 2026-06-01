Россельхознадзор сообщил о введении с 2 июня 2026 года временных ограничений на ввоз из Армении вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов и винограда.

«С 2 июня 2026 года вводятся временные ограничения на ввоз плодов косточковых культур (из кода ТН ВЭД ЕАЭС0809: вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и винограда свежего (из кода ТН ВЭД ЕАЭС 0806) происхождением и отправлением Республика Армения, а также на транзит указанной продукции в государства — члены ЕАЭС до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что со 2 июня Армения должна приостановить сертификацию живой рыбы и рыбной продукции для экспорта в Россию.