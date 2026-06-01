Президент США Дональд Трамп заявил, что не получал от Ирана каких-либо сообщений о приостановке переговоров между Тегераном и Вашингтоном.

При этом он отметил, что, если сообщения об отказе Ирана от переговорного процесса соответствуют действительности, то его такой сценарий его устраивает.

«Честно говоря, мне кажется, что мы слишком много разговаривали. Думаю, если наступит тишина, это будет очень хорошо. И такая тишина может продлиться очень долго», – сказал он в интервью NBC News.

При этом он указал, что приостановка переговоров еще не означает возобновление вооруженного конфликта. Вместе с тем он добавил, что США сохранят блокаду в Ормузском проливе.

Ранее агентство Tasnim сообщило, что Иран прекращает переговоры с США на фоне эскалации в Ливане.