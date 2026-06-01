Центральный штаб иранских вооруженных сил «Хатам-аль-Анбия» призвал жителей северных районов Израиля покинуть территорию в случае нанесения ударов по Бейруту в Ливане, сообщает агентство IRNA.

«(Премьер-министр Израиля Биньямин) Нетаньяху пригрозил нанести удары по Дахии и Бейруту и объявил предупреждение об эвакуации для их жителей. В связи с неоднократными нарушениями режима прекращения огня со стороны Израиля предупреждаем: если эта угроза будет реализована, жителям северных районов и военных поселений на оккупированных территориях следует покинуть эти районы, если они не хотят подвергнуться опасности и пострадать», – говорится в заявлении.

Тем временем военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Иран не допустит продолжения морской блокады со стороны США и дальнейшей эскалации в Ливане. «Терпение Вооруженных сил Исламской Республики Иран не безгранично», – написал он в соцсети Х.

Ранее глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил о приказе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанести удары по району Дахия в ливанской столице.