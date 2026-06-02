Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Стамбул является турецким и мусульманским городом и останется таковым до Судного дня.

«Стамбул является турецким и мусульманским городом и, с Божьей помощью, останется турецким и мусульманским до Судного дня», – заявил Эрдоган после заседания кабинета министров.

Президент Турции в ходе выступления также отметил развитие транспортной системы страны. По его словам, ранее Турция не обладала развитой сетью, соединяющей все регионы. «Однако сегодня мы обладаем мощной транспортной инфраструктурой, простирающейся с востока на запад и с севера на юг нашей страны», – отметил турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что в рамках программы «Дороги – это цивилизация» за последние 23 года в транспортную инфраструктуру были направлены значительные инвестиции. По его словам, на автомобильные дороги было выделено $206 млрд, на железные дороги – $80 млрд, на авиасообщение – $35,5 млрд.