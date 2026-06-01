Азербайджан и Федеративные Штаты Микронезии подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства Азербайджана при ООН.

Подписи под документом в Нью-Йорке поставили постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев и его коллега из Микронезии Джим Липве.

В документе зафиксировано намерение развивать взаимопонимание и сотрудничество между государствами и их народами.

Стороны при установлении дипломатических отношений руководствуются Уставом ООН и нормами международного права, включая принципы суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела государств. Документ направлен генеральному секретарю ООН для распространения в качестве официального документа организации.