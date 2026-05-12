Министерство экономики Азербайджана и SOCAR подписали меморандумы о взаимопонимании с bp. Об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров в своём аккаунте в X.

По его словам, документы были подписаны в рамках встречи с главным исполнительным директором bp Мег О’Нил.

Меморандум между Министерством экономики и bp Exploration (Caspian Sea) Limited предусматривает сотрудничество в сфере развития инфраструктуры высокопроизводительных вычислений (HPC). Проект направлен на укрепление создаваемой министерством цифровой инфраструктуры с использованием опыта bp.

Кроме того, отдельный меморандум между bp Exploration Limited и SOCAR предусматривает расширение сотрудничества в энергетической сфере. Как отметил министр, соглашение также будет способствовать укреплению позиций Азербайджана как глобального энергетического центра.