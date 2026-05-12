Соединённые Штаты высвободили 53,3 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва в рамках международных усилий по стабилизации мировых цен на энергоносители после военной кампании против Ирана.

Как сообщили в Министерстве энергетики США, это решение является частью ранее объявленного плана по поставке на мировой рынок 172 млн баррелей нефти в рамках инициативы Международного энергетического агентства, в которую входят более 30 стран.

На сегодняшний день США уже направили около 35 млн баррелей из госрезерва. Меры принимаются на фоне роста цен на нефть и нестабильности поставок, вызванных закрытием Ормузского пролива и сокращением экспорта с Ближнего Востока.

Стратегический нефтяной резерв США, созданный в 1975 году, остаётся крупнейшим аварийным запасом нефти в мире и используется для реагирования на серьёзные перебои в поставках.