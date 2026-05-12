Газовый комплекс «Хабшан» в Абу-Даби, который был вынужден приостановить работу в начале апреля после иранских обстрелов, вернётся к полноценной эксплуатации не ранее 2027 года. Об этом сообщила во вторник компания-владелец ADNOC Gas.

В настоящее время предприятие работает примерно на 60% своей мощности и, по оценкам компании, к концу года сможет выйти только на уровень около 80%.

Отдельные технологические линии в «Хабшане» остаются отключёнными, однако предприятие в целом продолжает обеспечивать внутренний спрос на газ.

В компании также сообщили, что ожидают финансовых потерь во втором квартале в размере от 400 до 600 млн долларов США из-за ограничений, связанных с ситуацией в регионе и закрытием Ормузского пролива.