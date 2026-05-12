Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в ближайшей перспективе планирует внедрить модель «исламских окон», а вопрос создания отдельных исламских банков будет рассматриваться на более позднем этапе. Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

По данным агентства, в первой половине 2026 года два банка в Азербайджане начали тестировать исламские финансовые продукты в рамках «регулятивной песочницы» Центробанка. Пилотный этап продлится до 2027 года.

В ЦБА отмечают, что параллельно готовится законодательная база. Председатель регулятора Талех Кязымов ранее сообщил, что пакет законов по исламскому финансированию может быть принят уже в 2026 году. Это позволит банкам официально предлагать клиентам соответствующие продукты.

Fitch Ratings подчеркивает, что развитие исламского банкинга в Азербайджане поддерживается реформами и растущим интересом со стороны инвесторов из стран Персидского залива. Вместе с тем отрасль пока находится на раннем этапе развития, а её рост требует дальнейшей законодательной поддержки и повышения доверия со стороны населения.

Агентство также отмечает, что Азербайджан наряду с рядом стран региона только формирует базовые основы исламского финансирования, однако в перспективе может стать частью более широкой региональной финансовой трансформации.