Индия отказалась закупать у России сжиженный природный газ (СПГ), на который распространяются американские санкции, сообщили Reuters два осведомленных источника. Такое решение, отмечает агентство, было принято несмотря на дефицит топлива, с которым многие страны столкнулись из-за войны на Ближнем Востоке.

Об отказе от закупки российского СПГ власти Индии уведомили заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина во время его визита в страну 30 апреля. Сорокин, сообщили источники агентства, планирует в июне посетить Индию для нового раунда переговоров.

По данным Reuters, об отказе от закупки топлива Индия объявила, когда танкер с российским СПГ уже направлялся в ее сторону. Речь идет о судне «Канпенг» (Kunpeng), груз на борту которого по документам не является российским. При этом танкер вышел из одного из российских портов в Балтийском море, а его экипаж указал в качестве пункта назначения индийский порт. По состоянию на 11 мая, пишет Reuters, танкер находился недалеко от Сингапура и не указывал, куда собирается направиться дальше.