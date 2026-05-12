Россия предлагала Армении проект АЭС большой мощности, который закрыл бы потребности страны в энергетике «на десятилетия, а то и век вперед», заявил в интервью ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД Михаил Калугин.

«ГК «Росатом» предлагала Армении проект станции большой мощности, которая, будь на то воля армянского руководства, закрыла бы потребности страны в энергетике на десятилетия, а то и век вперед. При этом она обеспечила бы дешевые тарифы на электроэнергию для конечного потребителя, что, помимо прочего, значительно бы подстегнуло рост промышленности страны», — считает Калугин.

Россия всегда взаимодействовала с Арменией «на равных, никогда не навязывала культурный код и не требовала поступаться идентичностью, важными с точки зрения истории символами», заключил дипломат.