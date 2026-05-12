Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 мая принял главного исполнительного директора bp Мэг О’Нил.

Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Глава государства поздравил Мег О’Нил с назначением на должность главного исполнительного директора компании bp, выразил уверенность в том, что под ее руководством успешное сотрудничество между SOCAR и bp продолжится и в будущем.

Президент Ильхам Алиев сказал, что между нашей страной и bp существует уникальная история партнерства, продолжающаяся уже более 30 лет. Глава государства подчеркнул, что доходы от всех реализованных в этот период проектов были в основном направлены на социально-экономическое развитие Азербайджана.

Отметив рост числа проектов, реализуемых нашей страной и bp, президент Азербайджана сказал, что это демонстрирует выгоду сотрудничества для обеих сторон, подчеркнул стратегический характер нашего партнерства.

Поблагодарив за поздравления, Мег О’Нил сказала, что для нее большая честь находиться в Баку.

Главный исполнительный директор bp подчеркнула дальновидное лидерство Общенационального лидера Гейдара Алиева и президента Ильхама Алиева в деле направления доходов от нефти и газа на развитие страны.

В этом контексте Мег О»Нил затронула развитие Баку, в том числе инвестирование средств в дороги и инфраструктуру.

Глава государства отметил, что в некоторых случаях доходы от нефти и газа приводят к социальному неравенству. В случае же Азербайджана это способствовало прогрессу страны. Напомнив, что спустя некоторое время после восстановления независимости был подписан «Контракт века», президент Ильхам Алиев сказал, что после Первой Карабахской войны ситуация в стране была тяжелой, мы подверглись территориальным потерям и столкнулись с гуманитарной катастрофой. Президент Азербайджана отметил, что в то время наш бюджет был пуст, и единственным выходом из этой ситуации было привлечь в страну ведущие международные компании, убедить их вкладывать инвестиции. В этой связи президент Ильхам Алиев выразил благодарность bp за оказанное доверие.

В ходе беседы были отмечены реализуемые bp в нашей стране энергетические проекты, в том числе в области возобновляемой энергетики, затронута важность проекта, осуществляемого компанией на освобожденных от оккупации территориях.

На встрече была подчеркнута роль нашей страны в обеспечении энергетической безопасности Европы, обсуждены перспективы сотрудничества между SOCAR и bp.