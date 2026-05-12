Пожар на складе в поселке Локбатан Гарадагского района Баку удалось локализовать, распространение огня предотвращено, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время продолжаются работы по полной ликвидации возгорания.

К операции по тушению пожара привлечены в общей сложности 182 человека личного состава Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска, Авиационного отряда и Бакинского регионального центра МЧС, 40 единиц спецтехники и 2 вертолёта.

08:59 Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров в настоящее время находится на месте происшествия.

08:18 С утра в поселке Локбатан Гарадагского района Баку начался крупный пожар на одном из складов.

К месту происшествия были оперативно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС Азербайджана, спецтехника и личный состав.

Позже к тушению огня подключили вертолет авиационного отряда МЧС. В настоящее время продолжаются работы по локализации и ликвидации пожара.

В МЧС сообщили, что информация о возгорании поступила на горячую линию «112». Дополнительная информация о причинах пожара и возможных пострадавших пока не приводится.