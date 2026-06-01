Тарифный совет Азербайджана утвердил стоимость проезда по платной автодороге Ахмедбейли–Физули–Шуша.

Стоимость проезда с учётом НДС для легковых автомобилей и грузового транспорта массой до 3,5 тонны составит 8,6 гяпика за километр или 6,99 маната за весь маршрут. Для грузовиков массой свыше 3,5 тонны и другой спецтехники тариф установлен на уровне 10,6 гяпика за километр — около 8,62 маната за весь путь. Для автобусов стоимость составит 7,1 гяпика за километр или 5,77 маната за всю дорогу. Для транспортных средств с прицепами и полуприцепами, а также автомобилей с тремя и более осями проезд обойдётся в 17,7 гяпика за километр или 14,39 маната за весь маршрут.

Кроме того, Совет утвердил тарифы для мотоциклов: на трассе Ахмедбейли–Физули–Шуша стоимость составит 4,65 гяпика за километр, а на автодороге М-1 Баку–Губа–граница с Россией — 5 гяпиков за километр.

Отмечается, что дорога Ахмедбейли–Физули–Шуша на 19,7 км короче традиционного маршрута, а более высокий скоростной режим позволит водителям экономить не только время, но и топливо.

Полученные средства будут направляться на содержание, ремонт и охрану платных автомагистралей, а также на проектирование, реконструкцию и строительство автомобильных дорог республиканского и местного значения.

Решение вступит в силу с завтрашнего дня.