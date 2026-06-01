Встреча делегаций во главе с начальником Государственной пограничной службы Азербайджана Эльчином Гулиевым и заместителем главнокомандующего Силами правопорядка Ирана Касемом Резаи состоялась 1 июня на территории Ирана в пункте пропуска через государственную границу «Астара». Об этом сообщает пресс-служба азербайджанской Госпогранслужбы.

Стороны рассмотрели текущую обстановку на азербайджано-иранской государственной границе и в пунктах пропуска, вопросы обеспечения пограничной безопасности, организацию охраны освобожденного от оккупации участка границы, а также ход работ по формированию новых транспортно-коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.

В ходе переговоров была отмечена положительная динамика развития сотрудничества между пограничными ведомствами двух стран. Стороны подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия в сфере борьбы с контрабандой, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также другими видами трансграничной преступности.

Участники встречи отметили, что проведение подобных мероприятий способствует развитию контактов между пограничными структурами и укреплению взаимного сотрудничества.