Запрет на аборты без предписания врача в ближайшие годы может стать одной из ключевых тем общественной повестки. На фоне снижения показателей рождаемости в стране продолжает оставаться высокой статистика абортов. По данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, за первый квартал текущего года показатели естественного прироста населения составили всего 5343 человека, тогда как за аналогичный период прошлого года показатель достигал пости 8 000 человек. При этом устойчиво держится тенденция падения рождаемости, роста смертности и самое главное — роста абортов в стране.

Как прокомментировал Minval заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Рашад Махмудов, данная тема в последние годы актуальна и она требует серьезного изучения. Неслучайно, что статистика порождает различные вопросы в обществе, и один из них связан с тем, изменится ли в будущем политика государства в сфере абортов. В частности, вопрос о возможности введения ограничений на полный запрет абортов без медицинских показаний становится предметом общественных дискуссий. Но к нему необходимо подходить не только сквозь призму статистики, но и социальных, экономических, медицинских и духовных ценностей, говорит парламентарий.

«Меняется образ жизни, модель семьи, а взгляды людей, их отношение к созданию семьи и рождению ребенка начинают приобретать иной характер. На фоне смены приоритетов, влияния соцсетей и стремительного темпа жизни, подход молодежи к семейной и родительской ответственности также претерпевает изменения. Наряду с этим, наблюдающаяся в мире экономическая неопределенность, продолжающиеся в регионах войны, инфляция, рост стоимости жизни, жилищные вопросы, проблемы с занятостью и тревоги по поводу будущего благосостояния также влияют на решения семей относительно количества детей. Поэтому объяснять снижение показателей рождаемости только через один фактор было бы неверным подходом ни с научной, ни с социальной точки зрения», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что государство в последние годы проводит политику повышения социального благосостояния, защиты института семьи, укрепления систем здравоохранения и социального обеспечения. Хотя полный запрет абортов или разрешение исключительно по предписанию врача является предметом обсуждения в ряде стран, медицинские и общественные последствия таких подходов должны быть проанализированы очень тщательно.

Практика показывает, что жесткие ограничения порой могут привести к росту криминальных абортов, что в результате создает серьезные риски для женского здоровья. Поэтому любое решение должно приниматься с учетом медицинской безопасности, здоровья человека и социальных последствий, добавил Махмудов.

Сам Махмудов больше является сторонником смены демографической политики, ориентированной на просвещение; укрепление института семьи; развития услуг в области репродуктивного здоровья; расширения доступа к лечению бесплодия и поддержки социального благосостояния молодых семей. В частности, он не исключил возможность продолжения обсуждений, направленных на предотвращение селективных абортов.

В свою очередь доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла в беседе с Minval связывает проблему деторождения с социальными вопросами: «На самом деле в этом вопросе есть один серьезный нюанс: рождение ребенка завязано на социальном заказе. То есть люди чаще всего тогда обращают внимание на деторождение и подходят к нему осознанно, когда есть все возможности для того, чтобы вырастить, накормить, поднять на ноги и дать образование детям. В противном случае люди просто не хотят брать на себя эту тяжелую ношу. Вот в чем суть дела».

Что касается абортов по желанию женщины, связанных с нежелательной беременностью или выбором пола ребенка, эксперт отметил, что эти вопросы также затрагивают сферу прав человека. Вместе с тем он считает, что государство вправе разрабатывать меры, направленные на улучшение демографической ситуации.

«Особенно учитывая, что наша страна прошла через две войны, мы потеряли много молодых мужчин, у нас есть серьезные изменения в демографической ситуации. Миллион азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами в результате армянской агрессии. Все это показывает, что в демографическую ситуацию необходимо вмешаться. В таких ситуациях государство может принимать определенные адекватные решения. С другой стороны, даже если ввести запрет на криминальные аборты, человек, если захочет, все равно найдет способ обойти его самыми разными путями. Сегодня для прерывания беременности есть и медикаменты, и множество других способов. Просто, опять же говорю, в обществе необходимо внедрять стимулирующие меры», — отметил Гейбулла.

Таким образом, эксперт считает, что одни лишь запреты не способны эффективно решить проблему абортов. По его мнению, снижение их числа возможно только при комплексном подходе, который включает развитие системы социальной защиты, поддержку семей, материнства и детства, а также создание условий для повышения рождаемости. Лишь в сочетании с такими мерами ограничения могут стать частью государственной демографической политики.

Кстати, запрет на аборты существует в ряде стран. Например, в Польше — одно из самых суровых законодательств в сфере абортов в Европе. А в 2020 году правящая на тот момент партия «Право и справедливость» (ПиС) добилась еще большего ужесточения. Теперь хирургическое прерывание беременности возможно только в случае изнасилования или при угрозе жизни матери. В результате в 2021 году в стране с почти 40-миллионным населением провели 107 абортов. В 2024 году их количество выросло до 896.

В то же время у женщин в Польше есть легальная возможность на ранних сроках прервать беременность — они могут использовать таблетки для медикаментозного аборта. Но есть важный нюанс: они должны купить их сами. В противном случае помощь может стать уголовным преступлением. Также запрет на аборты существует в Сальвадоре, Гондурасе, Никарагуа, Доминиканская Республика, Мальте, Ватикане.