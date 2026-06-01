Лихорадка Эбола не считается эндемичным заболеванием для Азербайджана, и в настоящее время риск ее распространения в стране оценивается как низкий.

Об этом сообщили в Центре контроля особо опасных инфекций Министерства здравоохранения Азербайджана.

Отмечается, что заболевание в основном регистрируется в отдельных регионах африканского континента и носит локальный характер.

«Согласно имеющейся международной информации, вероятность масштабного распространения эпидемии в другие регионы в настоящее время считается ограниченной. Вирус передается при тесном контакте с животными (фруктовыми летучими мышами, человекообразными обезьянами и др.), а также с кровью и другими биологическими жидкостями инфицированного человека и не распространяется через повседневные социальные контакты. По этой причине реальная эпидемиологическая угроза для населения оценивается как низкая.

В целях предотвращения возможных рисков в нашей стране на постоянной основе осуществляются меры эпидемиологического надзора. За лицами, прибывающими из стран повышенного риска или контактировавшими с людьми, у которых есть подозрение на заражение, организовано медицинское наблюдение. В случае возникновения подозрения на заболевание в Центре контроля особо опасных инфекций имеется необходимая лабораторная база и тестовые системы для проведения соответствующих исследований», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на данном этапе нет необходимости вводить для населения дополнительные ограничения или специальные меры.

«Гражданам рекомендуется лишь соблюдать общие правила гигиены во время международных поездок и следить за информацией из официальных источников. Министерство здравоохранения совместно с международными организациями продолжает внимательно отслеживать ситуацию и при необходимости оперативно проинформирует общественность», — подчеркнули в ведомстве.