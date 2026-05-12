Министерство горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана заключило договор с компаниями из Азербайджана и Кыргызстана на сумму свыше 20 миллионов долларов.

Соглашение касается добычи золота на месторождении Кала-е-Заль, расположенном в одноименном уезде северной афганской провинции Кундуз.

«Пятилетний контракт подписан министром горнодобывающей промышленности и нефти Хедаятуллой Бадри в присутствии послов Азербайджана и Кыргызстана с компаниями Reef Group (LLC) из Азербайджана и Subhan Momand Company», — говорится в заявлении министерства.

Пресс-служба министерства уточняет, что площадь месторождения составляет 5,97 квадратных километра. Общий объем инвестиций, который компании планируют вложить в проект, достигает 20,24 миллиона долларов.