Индия отказалась от предложения России приобрести сжиженный природный газ (СПГ), подпадающий под санкции США, несмотря на дефицит топлива в стране из-за войны на Ближнем Востоке, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Индия уведомила замминистра энергетики России Павла Сорокина об отказе от подсанкционного СПГ во время его визита 30 апреля, сообщил один из собеседников. Позиция Нью-Дели была озвучена на встречах с индийскими чиновниками, включая министра нефти Хардипа Сингха Пури. Это уже вторая их встреча за два месяца.

По словам одного из источников, выгрузка СПГ с находящегося под санкциями США российского завода «Портовая» «Газпрома» у Балтийского моря оказалась невозможной из-за позиции Индии. При этом в середине апреля именно Индия была указана пунктом назначения поставок газа.